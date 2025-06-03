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Irozhlas: лошадь Пржевальского остановила движение автомобилей в Праге

Жеребец по кличке Виски сбежал во время транспортировки в аэропорт для отправки в Казахстан.

Источник: Аргументы и факты

В Праге движение на кольцевой автодороге было временно приостановлено из-за побега лошади Пржевальского.

Как сообщает iROZHLAS, инцидент произошёл во время транспортировки жеребца по кличке Виски, который содержался в Пражском зоопарке и должен был отправиться в Казахстан.

Животное вырвалось на свободу, проломив копытами двери грузовика. В целях безопасности полиция перекрыла движение на участке трассы, чтобы задержать беглеца. Вскоре лошадь удалось поймать, после чего её вернули в зоопарк.

Ранее сообщалось, как житель Москвы бросил в клетки к животным в столичном зоопарке таблетки валерианы.