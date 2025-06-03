Irozhlas: лошадь Пржевальского остановила движение автомобилей в Праге

В Праге движение на кольцевой автодороге было временно приостановлено из-за побега лошади Пржевальского.
Как сообщает iROZHLAS, инцидент произошёл во время транспортировки жеребца по кличке Виски, который содержался в Пражском зоопарке и должен был отправиться в Казахстан.
Животное вырвалось на свободу, проломив копытами двери грузовика. В целях безопасности полиция перекрыла движение на участке трассы, чтобы задержать беглеца. Вскоре лошадь удалось поймать, после чего её вернули в зоопарк.
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