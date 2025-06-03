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Дюжаррик: ООН приветствует обмен пленными между Москвой и Киевом

В ООН призвали к немедленному прекращению огня в зоне украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

ООН приветствует договоренность Москвы и Киева об обмене пленными. Соответствующий пункт содержится в договоренностях, которых удалось достигнуть во время очередного этапа переговоров России и Украины, который состоялся в Стамбуле в понедельник 2 июня.

«Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками заключенных», — сказал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик во время брифинга, выразив при этом надежду, что результатом переговоров станет немедленное прекращение огня.

Напомним, глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле анонсировал самый большой обмен пленными за время СВО.

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