Дюжаррик: ООН приветствует обмен пленными между Москвой и Киевом

ООН приветствует договоренность Москвы и Киева об обмене пленными. Соответствующий пункт содержится в договоренностях, которых удалось достигнуть во время очередного этапа переговоров России и Украины, который состоялся в Стамбуле в понедельник 2 июня.
«Мы приветствуем любое соглашение, которое приведет к обмену заключенными или останками заключенных», — сказал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик во время брифинга, выразив при этом надежду, что результатом переговоров станет немедленное прекращение огня.
Напомним, глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле анонсировал самый большой обмен пленными за время СВО.
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