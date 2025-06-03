Военкор Котенок: солдаты ВСУ пустились в бегство на сумском участке

Российские военные «вламывают по полной» Вооружённым силам Украины на сумском направлении, рассказал военкор Юрий Котенок.
Он подчеркнул, что бойцы ВСУ деморализованы. По словам военного корреспондента, местами противник просто бежит.
«Артиллерия не смолкает практически. Расчёты БПЛА пашут “на износ”. Прилетает по 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим. Нашими войсками взяты Кондратовка, Андреевка и Новониколаевка, идёт бой за Варачино», — написал Котенок в Telegram.
Ранее сообщалось, что элитная штурмовая бригада Вооружённых сил Украины несёт потери на сумском направлении.
Также стало известно, что жителей Сумской области призвали к эвакуации из-за продвижения ВС РФ.