Военкор Котенок: солдаты ВСУ пустились в бегство на сумском участке

«Артиллерия не смолкает практически. Расчёты БПЛА пашут “на износ”. Прилетает по 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим. Нашими войсками взяты Кондратовка, Андреевка и Новониколаевка, идёт бой за Варачино», — написал Котенок в Telegram.