Врач рассказала, кто наиболее уязвим при нахождении на солнце

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Активное солнце наиболее опасно для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками или большим количеством родинок, сообщила РИА Новости заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Московского Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова.
«Особенно опасно активное солнце для детей, пожилых людей и людей со светлой кожей и веснушками, большим количеством родинок», — рассказала Маркова.
По ее словам, некоторые лекарственные препараты также повышают фоточувствительность кожи.
«Обманчивое ощущение прохлады не снижает уровень УФ-излучения. Вода, песок, бетон отражают солнечные лучи, усиливая их воздействие. На даче во время посадок и прополки тень от листьев обманчива — вы не чувствуете жгучего солнца. У воды или на пикнике отраженные от поверхности лучи усиливают воздействие солнечного излучения. Во время прогулки в легкой одежде руки, шея, ноги часто остаются без защиты», — подчеркнула врач.
Собеседница агентства уточнила, что при нахождении на солнце покраснение может появиться уже через 15−30 минут, особенно у людей с I-II фототипом кожи.
«Симптомы — покраснение, ощущение жжения, стянутость кожи, головная боль и тошнота — сигнализируют о вредном воздействии солнца», — отметила Маркова.