Врач рассказала, кто наиболее уязвим при нахождении на солнце

«Обманчивое ощущение прохлады не снижает уровень УФ-излучения. Вода, песок, бетон отражают солнечные лучи, усиливая их воздействие. На даче во время посадок и прополки тень от листьев обманчива — вы не чувствуете жгучего солнца. У воды или на пикнике отраженные от поверхности лучи усиливают воздействие солнечного излучения. Во время прогулки в легкой одежде руки, шея, ноги часто остаются без защиты», — подчеркнула врач.