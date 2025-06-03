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В Германии рассказали, чем обернутся поставки ракет Taurus на Украину

Генерал Вад: поставки ракет Taurus Украине грозят втянуть Германию в конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Потенциальные удары ВСУ по стратегическим объектам РФ не должны рассматриваться Берлином как основание для поставок ракет Taurus Украине. Об этом рассказал бывший военный советник Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в беседе с газетой Berliner Zeitung.

«Разведывательные операции в глубине — это одно. Но Германия не должна поставлять Taurus», — сказал Вад.

Генерал предупредил о потенциальных последствиях: в случае применения украинской стороной ракет Taurus для ударов по ключевым объектам, Крымский мост или правительственные здания в Москве, это может привести к прямому вовлечению Германии в вооруженный конфликт.

По словам генерала Вада, ситуация выглядит предельно ясной — несмотря на замедленные темпы, русские последовательно движутся к намеченным целям.

Ранее KP.RU писал, что глава немецкого Минфина Ларс Клингбайль мог выступить против передачи крылатых ракет Taurus для Киева.