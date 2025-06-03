Потенциальные удары ВСУ по стратегическим объектам РФ не должны рассматриваться Берлином как основание для поставок ракет Taurus Украине. Об этом рассказал бывший военный советник Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в беседе с газетой Berliner Zeitung.
«Разведывательные операции в глубине — это одно. Но Германия не должна поставлять Taurus», — сказал Вад.
Генерал предупредил о потенциальных последствиях: в случае применения украинской стороной ракет Taurus для ударов по ключевым объектам, Крымский мост или правительственные здания в Москве, это может привести к прямому вовлечению Германии в вооруженный конфликт.
По словам генерала Вада, ситуация выглядит предельно ясной — несмотря на замедленные темпы, русские последовательно движутся к намеченным целям.
Ранее KP.RU писал, что глава немецкого Минфина Ларс Клингбайль мог выступить против передачи крылатых ракет Taurus для Киева.