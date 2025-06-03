Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее шесть месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку об обучении в вузе. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.