Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее шесть месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку об обучении в вузе. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Ситуации, когда выплата пенсии может быть приостановлена, зафиксированы в законе «О страховых пенсиях». В частности, такое может произойти, если гражданин, получающий пенсию лично, не делал этого в течение шести месяцев подряд.
«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — указал эксперт.
Выплату по потере кормильца могут приостановить, если гражданин достиг возраста 18 лет, окончил школу и не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.
При этом если обстоятельства, из-за которых выплата приостанавливалась, будут устранены, выплаты возобновят.