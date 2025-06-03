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Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить

Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если ее не получают полгода.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее шесть месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку об обучении в вузе. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Ситуации, когда выплата пенсии может быть приостановлена, зафиксированы в законе «О страховых пенсиях». В частности, такое может произойти, если гражданин, получающий пенсию лично, не делал этого в течение шести месяцев подряд.

«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — указал эксперт.

Выплату по потере кормильца могут приостановить, если гражданин достиг возраста 18 лет, окончил школу и не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.

При этом если обстоятельства, из-за которых выплата приостанавливалась, будут устранены, выплаты возобновят.