Эксперт перечислила позы и жесты, которые выдают симпатию девушки

Когда человек испытывает симпатию, он разворачивается корпусом в сторону собеседника. Положение стоп тоже может многое сказать: если носки направлены в сторону человека — это положительный сигнал. При этом, сидя рядом, ногу обычно закидывают так, чтобы она была обращена к тому, кто нравится.