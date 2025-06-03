Эксперт перечислила позы и жесты, которые выдают симпатию девушки

Понять, что симпатичны девушке, можно не только по словам, но и по языку тела. Некоторые жесты выдают искреннюю симпатию даже лучше, чем признания. Клинический психолог и арт-терапевт Алиса Можна рассказала KP.RU, на что стоит обращать внимание, чтобы не пропустить важные сигналы.
— Можно понять по жестикуляции, что женщина вам симпатизирует. Во время беседы она будет часто демонстрировать вам ладони и запястья и находиться в открытой позе, — пояснила эксперт.
По словам психолога, стоит обратить внимание на поправление одежды, частое прикосновение к шее и волосам. Эти жесты также могут говорить о том, что девушка хочет вам понравиться.
Когда человек испытывает симпатию, он разворачивается корпусом в сторону собеседника. Положение стоп тоже может многое сказать: если носки направлены в сторону человека — это положительный сигнал. При этом, сидя рядом, ногу обычно закидывают так, чтобы она была обращена к тому, кто нравится.
Такие невербальные сигналы часто говорят больше, чем слова. Как отметила специалист, главное — быть внимательным и не путать искренний интерес с вежливостью.