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«Тренерская доля»: чемпион Фетисов отреагировал на ситуацию с Ротенбергом

Дважды чемпион Олимпийских игр по хоккею Вячеслав Фетисов дал свою оценку отстранению Романа Ротенберга от должности тренера команды СКА.

Дважды чемпион Олимпийских игр по хоккею Вячеслав Фетисов дал свою оценку отстранению Романа Ротенберга от должности тренера команды СКА. Его слова приводит «Лента.ru».

«…Тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клуб», — отметил Вячеслав Фетисов.

Также чемпион охарактеризовал Романа Ротенберга как «яркого» профессионала. Как указали на «Лента.ru», Вячеслав Фетисов выразил уверенность в дальнейшем развитии тренерской карьеры бывшего главы СКА.

Сам Роман Ротенберг также уже прокомментировал свой уход. По словам тренера, его целью всегда было не приобретение спортивных наград, а развитие хоккея в России.