В каком случае могут перестать платить пенсию

Кроме того, Балынин подчеркнул, что невыполнение требования о прохождении медико-социальной экспертизы в назначенный срок также ведет к приостановке выплат для инвалидов. Что касается пенсии по случаю потери кормильца, выплаты могут быть прекращены после достижения 18-летнего возраста и окончания школы, если получатель не предоставил в Социальный фонд России документ, подтверждающий обучение на очной форме в вузе или колледже. В случае устранения причин, вызвавших приостановку, пенсионные выплаты могут быть восстановлены.