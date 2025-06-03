C 1 июня начал действовать новый порядок смены пароля на «Госуслугах»

С 1 июня россияне не смогут получать СМС-сообщения во время телефонного разговора. В связи с этим сменить пароль на портале «Госуслуги» можно будет только в том случае, если абонент не находится в разговоре, сообщили в МВД.
Согласно новому правилу, код для подтверждения операций на едином портале будет отправляться только в том случае, если в данный момент не осуществляется звонок. Это нововведение призвано предотвратить неправомерный доступ к аккаунтам с использованием схем демонстрации экрана, пояснили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.
Закон, вводящий эти изменения, был принят в апреле 2025 года и направлен на защиту граждан от кибермошенничества. Теперь, если СМС отправляется во время разговора, оно будет доставлено на телефон только после завершения звонка.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отметил, что любой код доступа, который пользователи получают через СМС, представляет собой риск. «Это основной фактор, позволяющий мошенникам получать доступ к аккаунтам», — сказал он.
В связи с этим Минцифры планирует ужесточить правила восстановления паролей на «Госуслугах», рассматривая возможность использования биометрии, идентификации в МФЦ или проверки через банковские приложения.