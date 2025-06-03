Трамп сообщил, что США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о беспрецедентно высоких темпах пополнения американских арсеналов вооружений. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.
«Только что отлично поговорил с лидерами наших вооруженных сил. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие такими темпами, которых наша страна никогда не видела», — сказа американский глава.
В 2024 году представители Министерства обороны США констатировали, что масштабные поставки вооружений Украине обнажили системные недостатки в работе американского ОПК. Подобные факторы, по оценке Пентагона, создают риски для собственной обороноспособности США.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты хотят модернизировать арсенал ядерного оружия. Однако Райт подчеркнул: «главное в ядерном оружии — не применять его».