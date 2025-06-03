Врач Альбарес рассказал, чем опасен храп

Зачастую люди связывают храп с проблемами с перегородкой носа, однако это не так. Оториноларинголог Игорь Маневич и стоматолог-ортопед, гнатолог Андрей Михайлов объяснили, как работает механизм храпа и как с ним можно бороться без похода к хирургу.