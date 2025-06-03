Врач Альбарес рассказал, чем опасен храп

Храп во сне не является нормальным явлением и может свидетельствовать о наличии опасных заболеваний. Об этом заявил врач Хавьер Альбарес в интервью изданию El Español.
По словам медика, храп может быть связан с ожирением, заложенностью носа, увеличенными миндалинами, искривленной носовой перегородкой, маленькой нижней челюстью и использованием седативных препаратов.
Альбарес особо отметил связь храпа с апноэ во сне. Данное состояние, по его словам, увеличивает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и аритмии. Кроме того, врач указал на исследования, доказывающие связь апноэ во сне с возникновением рака и нейродегенеративных заболеваний, говорится в сообщении.
Зачастую люди связывают храп с проблемами с перегородкой носа, однако это не так. Оториноларинголог Игорь Маневич и стоматолог-ортопед, гнатолог Андрей Михайлов объяснили, как работает механизм храпа и как с ним можно бороться без похода к хирургу.
Сон — не просто отдых, а важная часть здоровья, и его роль часто недооценивают. Врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила, как улучшить качество ночного отдыха.