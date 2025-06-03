Посольству РФ сообщили о задержании пятерых граждан России в Венесуэле

Посольство России в Каракасе было уведомлено о задержании в мае пятерых граждан РФ, сообщила пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова.
«Посольством направлен официальный запрос с целью выяснения личностей задержанных, причинах их задержания и месте их временного содержания в целях обеспечения консульского доступа и соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — сказала официальный представитель, слова которой приводит РИА Новости.
Она уточнила, что в дипмиссию обратились родственники некоторых задержанных. При этом российские дипломаты находятся в контакте с этими людьми и им оказывают необходимое содействие. В частности, посольство рекомендовало им несколько адвокатов.
Напомним, 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Каракасе проверяет информацию о задержании в Венесуэле группы россиян. По данным источника, информацию которого привел новостной портал Infobae, эту операцию провело главное управление венесуэльской военной контрразведки.