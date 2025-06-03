Корпорация Microsoft уволила несколько сотен человек

Американская корпорация Microsoft, специализирующаяся на программном обеспечении, уволила еще более 300 человек. Это стало самым крупным сокращением штата компании за последние два года, сообщает агентство Bloomberg.
«Корпорация Microsoft сократила еще больше рабочих мест. Более 300 сотрудников получили сообщение о том, что в понедельник их должности были упразднены», — говорится в сообщении агентства.
В самой Microsoft объяснили, что сокращения нужно для улучшения позиций компании и достижения успеха на активно меняющемся мировом рынке. К слову, планы по сокращению персонала корпорация анонсировала еще в начале 2025 года.
В мае телеканал CNBC сообщал, что корпорация сократит свой штат по всему миру на 3%. В то же время согласно данным самой Microsoft, в 2024 году штат корпорации по всему миру составлял почти 230 тыс. человек.
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