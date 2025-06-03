Berliner Zeitung: Бербок задумала стать генсеком ООН

Выдвижение бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии ГА ООН может являться частью её стратегии «по занятию поста» генсека Организации Объединённых Наций, пишет Berliner Zeitung.
Немецкое издание пишет, что Бербок намерена «заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами». В публикации сказано, что «особенно её сердцу близки климат и феминизм».
«Символическое решение, а может быть, и нечто большее. Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять её место. Она не в первый раз выбирает такой путь», — говорится в материале.
В настоящее время ООН возглавляет Антониу Гуттериш, срок его полномочий истекает в следующем году. По данным газеты, Бербок хочет стать его «преемницей».
Ранее сообщалось, что ГА Организации Объединённых Наций поддержала кандидатуру Бербок на пост председателя 80-й сессии. Она была единственным кандидатом на должность. К исполнению своих обязанностей Бербок приступит в сентябре.