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Berliner Zeitung: Бербок задумала стать генсеком ООН

Бербок намерена «заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами».

Источник: Аргументы и факты

Выдвижение бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии ГА ООН может являться частью её стратегии «по занятию поста» генсека Организации Объединённых Наций, пишет Berliner Zeitung.

Немецкое издание пишет, что Бербок намерена «заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами». В публикации сказано, что «особенно её сердцу близки климат и феминизм».

«Символическое решение, а может быть, и нечто большее. Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять её место. Она не в первый раз выбирает такой путь», — говорится в материале.

В настоящее время ООН возглавляет Антониу Гуттериш, срок его полномочий истекает в следующем году. По данным газеты, Бербок хочет стать его «преемницей».

Ранее сообщалось, что ГА Организации Объединённых Наций поддержала кандидатуру Бербок на пост председателя 80-й сессии. Она была единственным кандидатом на должность. К исполнению своих обязанностей Бербок приступит в сентябре.