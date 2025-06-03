EUobserver: ЕС не готов ввести новый пакет санкций против России в июне

Евросоюз вряд ли успеет подготовить очередной пакет антироссийских санкций к саммиту «Большой семерки», который предполагается провести во второй половине июня. К такому мнению пришли аналитики издания EUobserver, основываясь на информации, полученной от дипломатов Евросоюза.
Напомним, саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готовит 18-й пакет жёстких санкций, направленный на сокращение доходов России от продажи энергоресурсов.
Также сообщалось, что Евросоюз призвал США к очередному давлению на Россию. Он хочет, чтобы Соединенные Штаты ввели новые усиленные санкции против России.
В то же время в Германии назвали сумасшествием 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. Такое мнение высказала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, отметив, что рестрикции в отношении России саморазрушительными для стран союза.