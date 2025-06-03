ПилОт, F.P.G и Найк Борзов присоединятся к «Ленинграду» на фестивале «Наши в городе»

«Друзья, с радостью представляем вам ещё троих участников фестиваля. Их творчество наполняет эфиры особым настроением, мы уверены, что они создадут неповторимую атмосферу на празднике! Музыка “НАШЕго Радио” выходит за рамки студии и оживает на больших площадках под открытым небом», — прокомментировал программный директор радиостанции Игорь Паньков.
Найк Борзов также не остался в стороне: «Всем привет! Это Найк Борзов. Увидимся этим жарким летом на фестивале “Наши в городе”. Море драйва, рок-н-ролла — с нетерпением жду встречи!».
Гости фестиваля смогут насладиться не только живыми выступлениями легенд отечественного рока, но и встретиться с известными актерами, а также поучаствовать в разнообразных развлечениях.
Ранее Life.ru писал, что в Москве на ВДНХ открылся Фестиваль детства и юности «Движения первых». Программа фестиваля будет сосредоточена на двух ключевых событиях этого года — праздновании Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.