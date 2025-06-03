Родственница Жириновского решила засудить сыновей политика

Ранее по этому делу суд уже вынес решение в пользу сыновей Жириновского. Помимо Елены Листопадовой, истцом выступала еще одна родственница политика — Наталья Соколова. В судебных документах говорится, что истцы также требовали истребования имущества из чужого незаконного владения и его возврата в наследственную массу, однако суд отказал в удовлетворении этих требований.