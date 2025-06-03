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МЧС ликвидировало последствия обстрела ВСУ электроподстанции в Геническе

На месте работали две автоцистерны и восемь специалистов первой пожарно-спасательной части.

Источник: Аргументы и факты

В Геническе Херсонской области сотрудники МЧС России устранили последствия обстрела, в результате которого произошло возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, пожар, возникший после атаки, был оперативно локализован и ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Благодаря скоординированной работе пожарных удалось предотвратить распространение огня.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении подстанций в Геническом районе и в Мелитопольском районе Запорожской области в результате падения осколков сбитых украинских беспилотников. Он уточнил, что на местах происшествий работают энергетики и спасатели, а также выразил уверенность в быстрой ликвидации последствий. Позднее Сальдо сообщил о начале восстановления электроснабжения.

В операции по тушению в Геническе участвовали две автоцистерны и восемь специалистов пожарно-спасательного подразделения.с.

Между тем Запорожская область оказалась полностью обесточена в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.с.