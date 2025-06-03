МЧС ликвидировало последствия обстрела ВСУ электроподстанции в Геническе

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повреждении подстанций в Геническом районе и в Мелитопольском районе Запорожской области в результате падения осколков сбитых украинских беспилотников. Он уточнил, что на местах происшествий работают энергетики и спасатели, а также выразил уверенность в быстрой ликвидации последствий. Позднее Сальдо сообщил о начале восстановления электроснабжения.