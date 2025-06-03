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В Госдуме рассказали о преимуществах родового сертификата для беременных

Член комитета по социальной политике Государственной Думы России Екатерина Стенякина напомнила беременным россиянкам об их праве на получение родового сертификата.

Член комитета по социальной политике Государственной Думы России Екатерина Стенякина напомнила беременным россиянкам об их праве на получение родового сертификата. Подробнее о данный программе поддержки депутат рассказала РИА Новости.

«Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат… Его выдает медицинское учреждение всем беременным или рожающим женщинам. Он предоставляет право получить бесплатную помощь от государства», — подчеркнула в ходе беседы с РИА Новости Екатерина Стенякина.

Парламентарий добавила, что родовой сертификат также предоставляет возможность женщинам воспользоваться платными медицинскими услугами, включая посещение гинеколога и обследование ребенка.

Екатерина Стенякина добавила, что наличие данного документа упрощает получение полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС для новорожденного.

Уже продолжительное время в России развиваются программы защиты материнства и детства. Ранее в Госдуме напомнили об увеличении с 1 июня социальных выплат на содержание ребенка для ряда категорий россиян.