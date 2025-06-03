В Госдуме рассказали о преимуществах родового сертификата для беременных

Член комитета по социальной политике Государственной Думы России Екатерина Стенякина напомнила беременным россиянкам об их праве на получение родового сертификата. Подробнее о данный программе поддержки депутат рассказала РИА Новости.
«Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат… Его выдает медицинское учреждение всем беременным или рожающим женщинам. Он предоставляет право получить бесплатную помощь от государства», — подчеркнула в ходе беседы с РИА Новости Екатерина Стенякина.
Парламентарий добавила, что родовой сертификат также предоставляет возможность женщинам воспользоваться платными медицинскими услугами, включая посещение гинеколога и обследование ребенка.
Екатерина Стенякина добавила, что наличие данного документа упрощает получение полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС для новорожденного.
Уже продолжительное время в России развиваются программы защиты материнства и детства. Ранее в Госдуме напомнили об увеличении с 1 июня социальных выплат на содержание ребенка для ряда категорий россиян.