В Госдуме рассказали о преимуществах родового сертификата для беременных

«Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат… Его выдает медицинское учреждение всем беременным или рожающим женщинам. Он предоставляет право получить бесплатную помощь от государства», — подчеркнула в ходе беседы с РИА Новости Екатерина Стенякина.