В Госдуме предложили создать единый реестр спортивных волонтеров

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил создать единый федеральный реестр спортивных волонтеров, с помощью которого можно будет получать дополнительные баллы при поступлении в вуз, стипендии, гранты, а также льготы при трудоустройстве.
«Мной была предложена инициатива создания единого федерального реестра спортивных волонтёров. Речь идёт о цифровой платформе, которая позволит вести централизованный учёт участия волонтёров в спортивных и массовых мероприятиях по всей стране», — сказал Хамитов РИА Новости.
Депутат Госдумы рассказал, что каждому участнику будет формироваться личное портфолио, где фиксируются количество мероприятий, часы работы, отзывы организаторов.
По его словам, это не просто «статистика» — на основании этой информации будет возможно предоставление государственных и частных бонусов: дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж, академические стипендии и гранты, льготы при трудоустройстве, а также доступ к образовательным и карьерным программам.
«Волонтёрское движение в сфере спорта — это важнейший и во многом недооценённый ресурс. Без тысяч добровольцев невозможно представить ни одно крупное спортивное событие — будь то международный чемпионат, массовый забег, детский турнир или локальные соревнования», — добавил парламентарий.
Политик уточнил, что волонтёры помогают в организации, навигации, сопровождении команд и зрителей, формируя дружелюбную атмосферу и поддерживая высокие стандарты мероприятий, однако отсутствует системная база, где учитывался бы этот вклад.
«Волонтёрская деятельность часто остаётся в тени — её сложно подтвердить, а значит, и использовать как элемент социального и профессионального роста», — отметил Хамитов.
Он считает, что в случае создания данного единого федерального реестра спортивное волонтёрство становится не только проявлением гражданской активности, но и реальным социальным лифтом для молодёжи, инструментом мотивации и формирования навыков командной работы, ответственности и вовлечённости в общественную жизнь.
Хамитов также сообщил, что уже начато обсуждение инициативы с Минспортом, Росмолодёжью и профильными общественными организациями. Он подчеркнул, что в перспективе реестр можно будет интегрировать в существующие системы добровольчества, такие как «Добро.ру», с учётом спортивной специфики и дополнительных возможностей.
«Я убеждён, что системная поддержка волонтёров — это инвестиция в человеческий капитал, в формирование активного, неравнодушного общества. Мы рассчитываем на поддержку коллег-депутатов и профильных ведомств, чтобы уже в ближайшее время приступить к разработке нормативной базы для реализации этой инициативы», — подытожил депутат.