В Госдуме предложили создать единый реестр спортивных волонтеров

По его словам, это не просто «статистика» — на основании этой информации будет возможно предоставление государственных и частных бонусов: дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж, академические стипендии и гранты, льготы при трудоустройстве, а также доступ к образовательным и карьерным программам.