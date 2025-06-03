Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше

Рабочий день 11 июня будет сокращенным, поскольку предшествует празднику День России.
Рабочий день 11 июня будет сокращен, поскольку является предпраздничным. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», — отметил Нилов в разговоре с РИА Новости. Это связано с предстоящим празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.
В 2025 году из-за празднования Дня России, который выпадает на четверг, 12 июня, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и дополнительные выходные — 13 июня также станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта. Для тех, кто будет работать в праздничные дни, предусмотрена повышенная оплата труда не менее чем в двойном размере или дополнительный день отдыха, что соответствует нормам Трудового кодекса РФ.