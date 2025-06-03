Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше

В 2025 году из-за празднования Дня России, который выпадает на четверг, 12 июня, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и дополнительные выходные — 13 июня также станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта. Для тех, кто будет работать в праздничные дни, предусмотрена повышенная оплата труда не менее чем в двойном размере или дополнительный день отдыха, что соответствует нормам Трудового кодекса РФ.