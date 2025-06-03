Будущим мамам напомнили, как получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Ранее в России уже были анонсированы меры поддержки беременных женщин, в том числе увеличение пособий по беременности и родам для студенток до 90 тысяч рублей. Законопроект, предусматривающий расчет выплат исходя из регионального прожиточного минимума, был одобрен правительственной комиссией и поддержан президентом Владимиром Путиным. Кроме того, в Госдуме предложили увеличить материнский капитал на один миллион рублей за рождение первенца до достижения женщиной возраста 24 лет, передает RT.