Будущим мамам напомнили, как получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Беременные женщины могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей.
В РФ беременным женщинам предоставляется мера поддержки в виде родового сертификата на сумму 12 тысяч рублей. Он предназначен для оплаты медуслуг, включая посещения врачей, пребывание в родильном доме, а также последующее наблюдение ребенка у специалистов. Об этом рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
«Находясь в таком состоянии (беременности — прим. URA.RU), женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат. В настоящее время, номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей», — подчеркнула Стенякина в разговоре с РИА Новости.
Ранее в России уже были анонсированы меры поддержки беременных женщин, в том числе увеличение пособий по беременности и родам для студенток до 90 тысяч рублей. Законопроект, предусматривающий расчет выплат исходя из регионального прожиточного минимума, был одобрен правительственной комиссией и поддержан президентом Владимиром Путиным. Кроме того, в Госдуме предложили увеличить материнский капитал на один миллион рублей за рождение первенца до достижения женщиной возраста 24 лет, передает RT.