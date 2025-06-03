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Россиянин Рублев уступил первой ракетке мира и выбыл из турнира «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в ходе матча Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Россиянин Андрей Рублев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в ходе матча Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Подробности приводят РИА Новости.

Двухчасовая встреча на корте завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянца. Поражение не позволило Андрею Рублеву пройти в четвертьфинала турнира.

Как отметили на РИА Новости, Янник Синнер по-прежнему остается «первой ракеткой мира». В рамка следующего этапа чемпионата итальянский спортсмен должен встретиться с гражданином Казахстана Александром Бубликом.

К сожалению, это не единственное поражение российских теннисистов. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» разобрала влияние болезни Лайма на выбывание уроженки Самары Анастасии Павлюченковой из «Ролан Гаррос».