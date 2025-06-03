Опубликован меморандум России по урегулированию: что предлагает Москва

Вместе с тем, российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня в контексте украинского урегулирования. Первый вариант предполагает полный вывод украинских войск и других военизированных формирований с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. После этого они должны отойти на согласованное расстояние от границ России, как указано в утвержденном документе. Согласно второму варианту, прекращение огня будет носить «пакетный характер».