Опубликован меморандум России по урегулированию: что предлагает Москва

Меморандум России на переговорах с Украиной, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, состоит из нескольких разделов, посвященных миру и прекращению огня.
В первом разделе содержатся основные параметры окончательного урегулирования, во втором — условия прекращения огня. Кроме того, в третьем разделе прописана последовательность шагов и сроки их реализации.
Так, в частности, документ предполагает отсутствие на Украине армий третьих стран. Также Киев должен прекратить организовывать диверсии на территории РФ. Кроме того, Москва требует признания Крыма, Донбасса и Новороссии частью России, а также предлагает провести выборы на Украине.
Вместе с тем, российский меморандум предлагает два варианта прекращения огня в контексте украинского урегулирования. Первый вариант предполагает полный вывод украинских войск и других военизированных формирований с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. После этого они должны отойти на согласованное расстояние от границ России, как указано в утвержденном документе. Согласно второму варианту, прекращение огня будет носить «пакетный характер».
Кроме этого, в рамках мирного урегулирования предлагается создать совместный российско-украинский Центр мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Так сторонам необходимо осуществить взаимную амнистию так называемых политических заключенных и освободить удерживаемых гражданских лиц.
Помощник российского президента Владимир Мединский подчеркнул, что меморандум РФ — это «совсем не ультиматум». Это комплексное предложение, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта.
Также глава российской делегации на переговорах добавил, что Россия получила украинский вариант меморандума, который был написан на украинском и английском языках.
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, в свою очередь, общаясь с журналистами, пообещал ознакомиться с российским меморандумом за неделю. Кроме того, Украина предложила провести новую встречу с российской стороной. По словам Умерова, переговоры могут состояться в период с 20 по 30 июня.