В российском регионе появились «черные тюльпаны»

На горных склонах Сочи расцвели редкие рябчики, известные в народе как черные тюльпаны. Об этом сообщили представители местного национального парка.
В этом районе появились несколько видов рябчиков: широколистный, холмовой и лагодехский. Каждый из них обладает своими яркими особенностями. Например, рябчик широколистный напоминает черный тюльпан благодаря своему темному окрасу, в то время как холмовой рябчик может быть желтого или зеленоватого оттенка. Эти цветы можно встретить на хребтах Аибга и Ачишхо, а лагодехский рябчик встречается как на склонах, так и в лесных массивах.
В национальном парке Сочи подчеркнули важность бережного отношения к горным цветам и необходимость конкретных действий по их защите. «Самое главное — не срывайте рябчики», — призвали волонтеры. Специалисты отметили, что эти изящные цветы должны оставаться на своих местах, в гармонии с природой.
Ранее в Сочи также началось цветение редких лириодендронов — тюльпановых деревьев, существующих с мелового периода и переживших эпоху динозавров. Эти растения насчитывают около 100 миллионов лет и внешне напоминают тюльпаны с «ромашками».
Кроме того, в Алтайском заповеднике зацвели уникальные орхидеи из тайги, известные как кипрский башмачок благодаря своей необычной форме и красоте. Ученые связывают этот вид орхидей со средиземноморским островом, где, согласно мифам, из пены родилась древнегреческая богиня любви Афродита.
Ранее в Новом Иерусалиме представили сокровища из собственных фондов и шедевры Нукуса.