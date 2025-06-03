В российском регионе появились «черные тюльпаны»

В этом районе появились несколько видов рябчиков: широколистный, холмовой и лагодехский. Каждый из них обладает своими яркими особенностями. Например, рябчик широколистный напоминает черный тюльпан благодаря своему темному окрасу, в то время как холмовой рябчик может быть желтого или зеленоватого оттенка. Эти цветы можно встретить на хребтах Аибга и Ачишхо, а лагодехский рябчик встречается как на склонах, так и в лесных массивах.