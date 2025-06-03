Nature Astronomy: Млечный Путь и галактика Андромеды могут не столкнуться

Исследователи озвучили новые данные о сближающихся Млечном Пути и галактике Андромеды, специалисты заявили, что вероятность слияния «в обозримом будущем» составляет всего лишь два процента.
Исследование провели учёные из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы, оно публиковано в журнале Nature Astronomy.
Предполагалось, что Млечный Путь с неизбежностью столкнётся с Андромедой примерно «через пять миллиардов лет». Новые данные получены благодаря телескопам Hubble и Gaia. Астрономы с помощью более точного моделирования изучили 100 вариантов.
«В 100 тысячах симуляций, которые учитывают массу Большого Магелланова Облака, а также неопределённость параметров, выяснилось, что вероятность столкновения в обозримом будущем составляет лишь два процента», — говорится в публикации.
В ряде вариантов галактики существуют независимо друг от друга, также выявлены сценарии, где они «сталкиваются через восемь-десять миллиардов лет», когда Солнце «исчерпает свои ресурсы».
Ранее сообщалось, что к Млечному пути приближается способная уничтожить человека «звезда-зомби».