ТАСС: Голосование по кандидатуре Бербок на пост в ООН прошло по запросу РФ

Кроме этого, Бербок обозначила в качестве ключевой задачи претворение в жизнь Пакта во имя будущего, принятого на предыдущей 79-й сессии. Особое внимание она уделила важности активизации участия Генассамблеи в решении вопросов безопасности во взаимодействии с СБ ООН и Комиссией по миростроительству.