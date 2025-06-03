Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информированные источники, Россия инициировала процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии.
«Да, мы можем это подтвердить», — передает агентство.
Изначально Бербок рассматривалась как единственный кандидат на должность председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН. Однако, как сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, процедура утверждения прошла не через традиционную аккламацию, а путем тайного голосования, в ходе которого: за Бербок проголосовали 167 государств-членов ООН.
По итогам голосования Бербок выразила благодарность членам ООН за значительную поддержку, подчеркнув свою готовность выступать в интересах всех государств-участников. Она заверила, что всегда готова к диалогу ради достижения общих целей.
Кроме этого, Бербок обозначила в качестве ключевой задачи претворение в жизнь Пакта во имя будущего, принятого на предыдущей 79-й сессии. Особое внимание она уделила важности активизации участия Генассамблеи в решении вопросов безопасности во взаимодействии с СБ ООН и Комиссией по миростроительству.
Официальная инаугурация Бербок состоится 9 сентября 2025 года — накануне открытия генеральных дебатов ООН, где традиционно выступают главы государств. В соответствии с уставом организации, ее полномочия как председателя Генассамблеи продлятся один год.
С началом сентябрьской сессии Генассамблеи ООН на Бербок как председателя будут возложены ключевые обязанности: официальное открытие и закрытие пленарных заседаний, регулирование хода дискуссий, выступление в роли беспристрастного арбитра при межгосударственных спорах и представительство Ассамблеи на глобальных дипломатических площадках, при этом ее суточное вознаграждение составляет ориентировочно $2000, хотя точный размер гонорара относится к конфиденциальной информации.
Ранее Полянский раскритиковал выбор Германии, отметив, что выдвижение Бербок вместо бывшего генсека ОБСЕ Хельги Шмидт на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН является «плевком в адрес всемирной организации».