В России разработали революционный пептид, ускоряющий заживление ран

Тем не менее, для практического применения CC-18 необходимо провести дополнительные доклинические и клинические испытания, чтобы подтвердить его эффективность. Если эти испытания пройдут успешно, новый пептид может стать настоящим прорывом в области медицины и ускорить процесс заживления ран у пациентов.