Полковник Матвийчук: под Харьковом уничтожен склад огромной группировки ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, сколько может находиться на территории Харьковской области военных складов ВСУ.
Ранее стало известно, что расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожил склад боеприпасов и вооружения украинской армии на харьковском направлении.
«Оперативная группировка ВСУ в Харьковской области достаточно огромная. Складов противника там может быть от нескольких десятков до нескольких сотен», — сказал Матвийчук.
На таких складах, добавил эксперт, хранятся боеприпасы, вооружение от стрелкового до тяжелого, продовольствие, медикаменты.
«Да все что угодно там может быть. Что такое склады? Это оборудованное место хранения различных запасов», — подытожил военный эксперт.
Ранее Матвийчук оценил действия бойцов ВС РФ, которым удалось угнать у ВСУ канадский бронетранспортер LAV Super Bison.