В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства

«Сколько времени нужно человеку, чтобы сравнить восемь тысяч лицензий? Это огромное количество данных, но если ты можешь корректно воспользоваться искусственным интеллектом, несоответствие будет обнаружено моментально. Это серьезная помощь. Мы можем сократить практически до минимума выезды инспекторского состава», — сказала Радионова.