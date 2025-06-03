Врач назвал действия, как быстро снять жжение после ожога крапивы

Летом многие проводят время на природе — в парках, на дачах и огородах. Однако в самый безобидный момент можно получить ожог от крапивы. Дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин рассказал KP.RU, как правильно оказать первую помощь и снять неприятные ощущения.
— Следует прекратить поступление химического вещества. То есть — перестать контактировать с растением. А если имеются «застрявшие» жалящие волоски крапивы, вынуть их пинцетом или при помощи скотча, например. Но как правило вынимать ничего не приходится, — пояснил специалист.
Затем важно обильно промыть обожженное место проточной водой, а лучше — слабым содовым раствором, чтобы щелочью нейтрализовать кислоту, вызывающую раздражение. При сильной реакции на ожог может понадобиться гель с антигистаминным компонентом и таблетка от аллергии.
Врач предупредил, что не стоит использовать масла, мази и жирные кремы — они только ухудшат ситуацию. По словам медика, они только «запечатают» раздражитель и могут привести к присоединению вторичной инфекции.