Врач назвал действия, как быстро снять жжение после ожога крапивы

— Следует прекратить поступление химического вещества. То есть — перестать контактировать с растением. А если имеются «застрявшие» жалящие волоски крапивы, вынуть их пинцетом или при помощи скотча, например. Но как правило вынимать ничего не приходится, — пояснил специалист.