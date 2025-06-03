Риск заражений и порезов: Life.ru узнал у врача, когда и где открывать купальный сезон

Для купания важно выбирать только проверенные и разрешённые места. Другие водоёмы могут быть опасны. Вода в них нередко содержит бактерии и паразитов, которые способны вызвать инфекции кожи, кишечные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Дно сомнительных водоёмов может быть опасным — с камнями, корягами, стеклом, пластиком и другими отходами, а также с резкими перепадами глубины. А это грозит травмами. Кроме того, в разрешённых местах обычно есть службы спасения, которые придут на помощь в случае опасности. В непроверенных водоёмах полагаться можно лишь на себя или окружающих.