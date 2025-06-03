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Мадуро назвал безумным высказывание Стармера о подготовке к войне

Президент Венесуэлы предложил создать в Европе антивоенное движение.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльский лидер Николас Мадуро прокомментировал заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о подготовке к войне, он подчеркнул, что речь идёт о безумии.

Крроме того, Мадуро выступил с инициативой создать в Европе «антивоенное движение».

«Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро добавил, что «дико говорить» о вооружённом конфликте в Европе. Он выразил мнение, что Стармер высказывается о войне «от имени декадентских элит и производителей оружия».

Мадуро заявил, что следует «создать мощное социальное, народное антивоенное, антимилитаристское движение, против войны», к которой призывает «этот безумный премьер-министр Стармер».

Стармер заявил, что Британия, согласно своей новой оборонной стратегии, переходит в режим «готовности к войне».