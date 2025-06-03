Дальнобойщики в Сибири останавливали вылетающие из фуры дроны камнями

Камнями и палками дальнобойщики пытались остановить дроны, вылетавшие из фуры на стоянке в Усольском районе Иркутской области, сообщил aif.ru иркутский журналист Иван Комельков.
По словам очевидцев, водители, увидев вылетающие из фуры БПЛА, сразу попытались им помешать. Дальнобойщики использовали то, что оказалось под руками — камни и палки, которыми пытались сбить беспилотники.
«Делали, что могли, камнями закидывали, пытались прикрыть сверху эту крышку, откуда вылетали дроны», — рассказал Комельков.
Водители, с которыми разговаривал журналист, признались, что о своей безопасности они в тот момент не думали, им было важно «как-то прекратить эту историю».