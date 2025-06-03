Специалист перечислил сценарии лишения пенсий и других социальных выплат в РФ

Доцент Игорь Балынин рассказал россиянам о сценариях временного прекращения социальных выплат. Подробностями он поделился с информагентством «Прайм».
«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — обратил внимание Игорь Балынин.
Доцент добавил, что государственной пенсии могут лишиться и пожилые люди. Как указали в «Прайм», такой сценарий возможен, если гражданин более полугода не получал свои выплаты ни одним из доступных способов.
Игорь Балынин также напомнил молодым россиянам, имеющим право на государственную поддержку, о необходимости быть внимательными с документами. При поступлении в высшее учебное заведение на очное отделение необходимо принести соответствующую выписку в Социальный фонд РФ.
Вопрос адекватной государственной помощи нуждающимся остается актуальным для многих россиян. Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов, комментируя среднестатистические пенсионные выплаты, заявил, что пожилым людям стало «сложно выжить».