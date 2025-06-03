Сакс: Ключ к миру на Украине — переговоры РФ и США

По итогам консультаций сторон президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал их как великолепные. Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара планирует выступить с инициативами по организации саммита на уровне лидеров России и Украины. Эрдоган отметил, что в нем может принять участие президент США Дональд Трамп.