Сакс: Ключ к миру на Украине — переговоры РФ и США

Профессор Чикагского университета Джеффри Сакс заявил, что выход из украинского кризиса лежит через переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом он высказался на YouTube-канале Judging Freedom.
По мнению Сакса, текущие переговоры, в том числе проходившие в Стамбуле, не являются решающими.
— Единственные переговоры, которые можно будет засчитать, — и они не проходят сейчас — это переговоры между Россией и США, — заявил эксперт.
2 июня в Стамбуле завершился второй этап консультаций российской и украинской сторон — они продолжались более часа и шли на русском языке. После завершения консультаций российские и украинские дипломаты ушли на обед.
По итогам консультаций сторон президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал их как великолепные. Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара планирует выступить с инициативами по организации саммита на уровне лидеров России и Украины. Эрдоган отметил, что в нем может принять участие президент США Дональд Трамп.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов выразил мнение, что очередной раунд переговоров между российской и украинской сторонами будет посвящен решению гуманитарных вопросов.