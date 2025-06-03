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Умерла актриса Рене Виктор, озвучившая Бабулиту из мультфильма «Тайны Коко»

Рене Виктор скончалась в Калифорнии после многих лет борьбы с лимфомой.

Источник: Аргументы и факты

Американская актриса Рене Виктор, которая озвучила персонажа Бабулиту Елену в мультфильме «Тайны Коко», умерла на 87-м году жизни, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на её представителя Джули Смит.

Она скончалась в американском штате Калифорния. Её не стало 30 мая. По словам Смит, Виктор много лет страдала от онкологического заболевания. Женщина уточнила, что врачи диагностировали у актрисы лимфому.

Рене Виктор родилась в 1938 году в американском городе Сан-Антонио (штат Техас). Она являлась не только актрисой, но и певицей, телеведущей, сценаристом и хореографом.

Виктор озвучила персонажей мультсериала «Семейка Адамс» (1992) и героинь некоторых частей серии компьютерных игр Elder Scrolls. Актриса сыграла роли в фильмах «Апостол» (1997), «Мой братец Бейб» (1999) и «Паранормальное явление 5» (2014), а также в телесериалах «Скорая помощь», «Дом семейства Пэйн» и «Ведьмы Ист-Энда».