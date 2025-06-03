Журова высказалась о санкциях против тех, кто не пустил Россию на Олимпиаду

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила aif.ru, что сейчас не видит смысла в принятии ответных санкций против лиц, причастных к отстранению российской сборной по хоккею от Олимпиады 2026 года.
«Даже если это президиум федерации — что изменится, если они не приедут в Россию? Мы все равно не сможем участвовать в Олимпиаде», — пояснила она.
Журова подчеркнула, что ограничительные меры в данном случае будут неэффективны.
«Если бы они публично негативно высказывались — еще можно было бы реагировать. А когда речь идет просто о недопуске, доказать что-либо и применить санкции практически невозможно», — резюмировала парламентарий.
Ране стало известно, что сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпийских играх 2026 года.