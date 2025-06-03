В Госдуме предложили передавать пенсии в наследство

В России предложили расширить возможности наследования накопительной пенсии.
В Госдуме РФ предложили разрешить передачу накопительной части пенсии по наследству в полном объеме, вне зависимости от того, начал ли ее получение сам пенсионер. С таким мнением выступил депутат Сергей Гаврилов.
«Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — рассказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС.
Депутат также полагает, что в отдельных, исключительных обстоятельствах гражданам следует предоставить возможность досрочного использования своих накоплений. К таким ситуациям относятся тяжелые заболевания, потеря трудоспособности либо продолжительный период безработицы.
Ранее Гаврилов рассказал, что в России к 2040 году возможна трансформация системы пенсионного обеспечения с акцентом на развитие накопительных элементов. Помимо этого, обсуждается перспектива увеличения пенсионного возраста, однако альтернативным вариантом рассматривается совершенствование системы доплат за более поздний выход на пенсию.