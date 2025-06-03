В Госдуме предложили передавать пенсии в наследство

«Сегодня наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам. Расширение права наследования, включая возможность более широкого выбора форм получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной и стимулировало бы добровольное участие в ней», — рассказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС.