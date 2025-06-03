Ударная группа ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М “Аллигатор”, ударного вертолёта Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолёта Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”», — говорится в сообщении ведомства.