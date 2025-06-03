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Ударная группа ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ

Удар нанесён в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали бронированную технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8. Речт идёт об ударной группе ВКС РФ.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М “Аллигатор”, ударного вертолёта Ми-28НМ “Ночной охотник” и многоцелевого вертолёта Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”», — говорится в сообщении ведомства.

В МО уточнили, что экипажи выполнили противоракетный манёвр, а затем успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что ударная авиационная группа ВКС РФ нанесла ракетные удары по бронированной технике Вооружённых сил Украины в зоне оперативной ответственности войсковой группировки «Юг».