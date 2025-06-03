Скончалась озвучившая Бабулиту в «Тайне Коко» актриса Рене Виктор

На 87-м году жизни ушла из жизни американская актриса Рене Виктор. Артистка, певица и хореограф скончалась вечером 30 мая 2025 года в кругу родных в своем доме в Шерман-Оукс (Калифорния), проинформировало издание Deadline ее актерское агентство.
Уточняется, что причиной смерти знаменитости стала лимфома.
Рене Виктор появилась на свет в Сан-Антонио в 1938 году, будучи старшей из трех сестер. В 1960-х годах перебралась в Лос-Анджелес, где дебютировала как вокалистка. Параллельно преподавала сальсу и танго. Совместно с супругом с 1963 по 1973 год давала концерты по всему миру (их дуэт именовали «латинскими Сонни и Шер»).
На экранах — с конца 1970-х, участвовала в проектах: «Украсть по-крупному», «Никогда не доверяйте серийному убийце», «Танго убийств», «Голливудская семья», «Ночь в старой Мексике», «Отель», «Мэтлок», «Семейка Аддамс», «Сильное лекарство», «Детская больница», «Ведьмы Ист-Энда», «Дурман», «Виктор и Валентино», «Миллион мелочей», «Сквозь снег».
В 2017 году актриса подарила голос Бабулите Елене в анимационном фильме «Тайна Коко», удостоенном двух премий «Оскар».
«Рене, пожалуй, наиболее известна как голос Елены в “Тайне Коко”. Рене любили многие, и у нее были поклонники по всему миру. Ее память будет бережно храниться всеми, кто ее знал», — говорится в заявлении ее дочерей Ракель и Марго.
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