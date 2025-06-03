Скончалась озвучившая Бабулиту в «Тайне Коко» актриса Рене Виктор

Рене Виктор появилась на свет в Сан-Антонио в 1938 году, будучи старшей из трех сестер. В 1960-х годах перебралась в Лос-Анджелес, где дебютировала как вокалистка. Параллельно преподавала сальсу и танго. Совместно с супругом с 1963 по 1973 год давала концерты по всему миру (их дуэт именовали «латинскими Сонни и Шер»).