Стамбульский аэропорт обслужил за сутки рекордное количество рейсов

Аэропорт Сабихи Гёкчен в Стамбуле, который является вторым по пассажиропотоку в этом крупнейшем городе Турции, установил рекорд по числу обслуженных рейсов за сутки. Об этом проинформировала администрация воздушной гавани.
«1 июня 2025 года в международном аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле был достигнут самый высокий показатель суточных рейсов за все время — 784», — говорится в сообщении авиагавани.
В администрации аэропорта отметили, что этот рекорд является свидетельством растущей роли Турции в международной авиации.
Аэропорт Сабихи Гёкчен является третьим по загруженности в Турции после нового аэропорта Стамбула и воздушной гавани Антальи. Авиагавань имеет две взлетно-посадочные полосы и может обслуживать до 80 рейсов в час.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates может пересмотреть расписание своих рейсов в Москву из-за атак беспилотников.