Российский блогер JesusAVGN получил штраф за дискредитацию ВС России

Московский суд назначил штраф российскому стримеру JesusAVGN (настоящее имя Алексей Губанов — внесён в реестр иноагентов Минюстом РФ) по статье, связанной с дискредитацией Вооружённых сил России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда, куда блогер направил апелляционную жалобу на вынесенное решение.
Причиной административного преследования стали видеоролики, размещённые Губановым на платформе YouTube. В них суд усмотрел негативные высказывания в адрес специальной военной операции, а также публичные призывы, препятствующие применению российских вооружённых сил.
В рамках дела также рассматривалось обращение депутата Госдумы, указавшего на противоправную активность блогера в интернете. Размер назначенного штрафа не уточняется. Губанов был включён в перечень иноагентов 4 апреля текущего года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий присвоить статус ветерана боевых действий военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях на приграничных к зоне проведения спецоперации территориях.