Доцент Балынин пояснил, кому в России могут «заморозить» пенсию

В России выплата пенсии может быть приостановлена по ряду причин, включая неполучение пенсии в течение шести месяцев. Об этом агентству сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, подобные ситуации регламентируются законом «О страховых пенсиях».
Выплату также могут приостановить, если россияне не прошли в установленный срок медицинское переосвидетельствование или не предоставили справку об обучении в высшем учебном заведении.
— При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена, — цитирует эксперта «Прайм».
Получателям пенсии по потере кормильца, достигшим совершеннолетия, необходимо предоставить в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или среднем специальном учебном заведении. Балынин подчеркнул, что выплаты можно восстановить после устранения причин приостановки.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что пенсионные выплаты у работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза в 2026 году, при этом серьезного увеличения пенсий ждать не стоит.