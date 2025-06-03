Риск для глаз: Life.ru узнал, как выбрать безопасные и подходящие солнцезащитные очки

Цвет линз также играет важную роль. Серые и зелёные линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для ежедневного использования. Жёлтые и оранжевые линзы увеличивают контрастность в пасмурную погоду или в условиях сумерек, однако не рекомендуются для яркого солнечного света, так как недостаточно защищают от ослепления. Синие и фиолетовые линзы, несмотря на свою популярность в модных аксессуарах, могут негативно влиять на циркадные ритмы человека, изменяя восприятие спектра света, особенно в вечернее время.