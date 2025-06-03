Вирусолог Аграновский оценил риск появления вируса Коксаки в РФ

«Я могу сказать, что риск исчезающе мал. Это вирус, который передается через загрязнение, в основном кишечным путем. Чтобы началась вспышка, нужно совпадение ряда факторов, например, проблемы с канализацией, которые есть в некоторых странах», — пояснил он.