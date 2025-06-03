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Вирусолог Аграновский оценил риск появления вируса Коксаки в РФ

Эксперт подчеркнул, что вирус Коксаки не способен спровоцировать эпидемию.

Источник: Аргументы и факты

Риск распространения вируса Коксаки на территории России после возвращения туристов из Турции крайне низкий. Об этом в беседе с aif.ru заявил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

«Я могу сказать, что риск исчезающе мал. Это вирус, который передается через загрязнение, в основном кишечным путем. Чтобы началась вспышка, нужно совпадение ряда факторов, например, проблемы с канализацией, которые есть в некоторых странах», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что вирус Коксаки не способен спровоцировать эпидемию: он распространяется медленно и ограниченно.

1 июня некоторые Telegram-каналы сообщили о предполагаемой вспышке вируса Коксаки в турецком отеле Sunlight Resort. По информации авторов публикаций, заболевание выявили у порядка 15 российских туристов, включая детей. У всех отмечались схожие симптомы — сыпь, рвота и диарея.

Позже Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил aif.ru, что по состоянию на 2 июня не зафиксировано ни одного обращения от туристов с жалобами на симптомы вируса Коксаки.