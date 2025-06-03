В Германии раскрыли планы Бербок загрести под себя ООН: проверенную схему она прокручивает не в первый раз

Выдвижение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН может быть частью ее стратегической схемы, которую немецкий политик проворачивает уже не в первый раз. Цель Бербок масштабная — в будущем вообще стать генеральным секретарем Организации. Планы соотечественницы раскрыла немецкая газета Berliner Zeitung.
«Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь», — отмечают журналисты.
Издание также напоминает, что срок полномочий Антониу Гутерриша истекает в 2026 году, так что Бербок планирует стать преемницей нынешнего генсека ООН, чтобы получить власть для продвижения своих особенно любимых тем: климата и феминизма.
Накануне Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) избрала бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок председателем крупнейшего органа ООН. На эту должность она претендовала без каких-либо соперников.
Позже стало известно, что Россия запросила голосование по ее кандидатуре на пост председателя ГА ООН. В итоге за кандидатуру Бербок тайно проголосовали 167 стран-участниц.