Как быстро похудеть к лету: секреты российских звезд

Недавно из Калининграда привезла рецепт пиццы из гречневой муки, — говорит «ВМ» актриса. — Для основы смешиваем 50 г гречневой муки, 50 г муки из киноа, ¼ ч. л. соли, 1 ч. л. пекарского порошка, ¼ ч. л. лукового порошка, ¼ ч. л. чесночной пудры, ½ чашки воды, 1 ч. л. орегано. Разогреваем духовку до 200 градусов. Можно выпекать на противне: выложить тесто ложкой в форме круга, только обязательно смазать маслом или выстелить бумагой для выпечки. Выпекаем 30−40 минут (15 минут с одной стороны, 15 с другой). Положите на готовую основу сыр моцарелла, помидоры, базилик и поставьте в духовку, пока сыр не расплавится.