Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков посоветовал клубнику при воспалениях и отеках

Клубника богата большим количеством витаминов группы В.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал о полезных свойствах клубники и витаминах, которые в ней содержатся.

«Клубника богата большим количеством витаминов группы В. В ней довольно-таки неплохая может быть концентрация фолиевой кислоты. Также клубника содержит ряд антиоксидантов, витамин С, клетчатку растворимую. То есть растворимые волокна могут использоваться полезной микрофлорой как пребиотик», — отметил Поляков.

Соответственно, добавил диетолог, рост полезной микрофлоры дает выработку короткоцепочечных жирных кислот и защиту толстого кишечника от различных воспалительных процессов.

«Также у клубники есть хороший мочегонный и умеренный потогонный эффект. То есть потребление клубники способствует ускорению обмена жидкости в организме», — отметил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, сколько можно съедать клубники в день без вреда.