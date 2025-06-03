Диетолог Поляков посоветовал клубнику при воспалениях и отеках

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал о полезных свойствах клубники и витаминах, которые в ней содержатся.
«Клубника богата большим количеством витаминов группы В. В ней довольно-таки неплохая может быть концентрация фолиевой кислоты. Также клубника содержит ряд антиоксидантов, витамин С, клетчатку растворимую. То есть растворимые волокна могут использоваться полезной микрофлорой как пребиотик», — отметил Поляков.
Соответственно, добавил диетолог, рост полезной микрофлоры дает выработку короткоцепочечных жирных кислот и защиту толстого кишечника от различных воспалительных процессов.
«Также у клубники есть хороший мочегонный и умеренный потогонный эффект. То есть потребление клубники способствует ускорению обмена жидкости в организме», — отметил Поляков.
Ранее Поляков рассказал, сколько можно съедать клубники в день без вреда.