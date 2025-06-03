Диетолог Поляков посоветовал клубнику при воспалениях и отеках

«Клубника богата большим количеством витаминов группы В. В ней довольно-таки неплохая может быть концентрация фолиевой кислоты. Также клубника содержит ряд антиоксидантов, витамин С, клетчатку растворимую. То есть растворимые волокна могут использоваться полезной микрофлорой как пребиотик», — отметил Поляков.